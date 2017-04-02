أقدم شاب من محافظة القليوبية على دعوة شقيقته إلى الطعام وتخلص منها بعدما قام بتمزيقها وتوزيع أشلاء جثتها حول منزله.

وتضاربت أقوال الأهالي حول أسباب قيام الشباب بهذه الواقعة، واجتمع الأهالي حول أن الشاب كان على علاقة بأحد الدجالين، حيث أوهمه بأن أسفل منزله توجد آثار.

وأضاف الأهالي، أن الدجال استنزف أموال الشاب، وبعد أن بدأ الشاب يضيق الخناق على الدجال، أكد له أن السحر على الآثار الموجودة أسفل المنزل لن يتم فكه إلا بواسطة دماء أحد أقاربه، وهو ما دفع الشاب لقتل شقيقته وتقطيع جسدها إلى أشلاء.