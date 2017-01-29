قال “جاستن ترودو”، إن بلاده ترحب باستقبال النازحين والفارين من الحروب والإرهاب والاضطهاد، وذلك بعد ساعات من قرار الرئيس الأمريكي تعليق دخول مواطني ستة دول عربية إلى جانب .

وكتبت “ترودو” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الى أولئك الفارين من الاضطهاد، الإرهاب والحرب، الكنديون سيرحبون بكم، بصرف النظر عن عقيدتكم. التنوع هو مصدر قوتنا.”

وكان “” قد وقّع قراراً يحمل اسم “حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة الأمريكية،” وينص على منع كل المواطنين من وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال إلى جانب إيران من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما.