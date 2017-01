قال رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو”، إن بلاده ترحب باستقبال النازحين والفارين من الحروب والإرهاب والاضطهاد، وذلك بعد ساعات من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق دخول مواطني ستة دول عربية إلى جانب إيران.

وكتبت “ترودو” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الى أولئك الفارين من الاضطهاد، الإرهاب والحرب، الكنديون سيرحبون بكم، بصرف النظر عن عقيدتكم. التنوع هو مصدر قوتنا.”

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada

