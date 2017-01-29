دافع الكاتب الصحفي السعودي، خالد العلكمي عن الداعية سلمان العودة، بعد الاتهامات التي وجهها له الداعية المتشدد عبد العزيز الريس، متهما إياه بالمبتدع والإخواني والخارج عن أهل السنة والجماعة.

وقال “العلكمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الملك والمفتي عزيا الشيخ سلمان العوده . انتهت حفلات التبديع الأخونه والتحريض”.

الملك والمفتي عزيا الشيخ سلمان العوده

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انتهت حفلات التبديع الأخونه والتحريض🖐🏻 pic.twitter.com/KhWfWHKy0c — خالد العلكمي (@AlkamiK) January 29, 2017

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد اتصل بالداعية سلمان العودة معزيا إياه في وفاة زوجته ونجله اللذين قضيا في حادث مروري، في حين استقبل الداعية “العودة” مفتي المملكة وعدد من الامراء معزين بمصابه الأليم.

يشار إلى أن الداعية الداعية عبد العزيز الريس قد أصدر فتوى نشرها عبر شبكة “الإسلام العتيق”، أكد فيها حرمة تعزية الداعية سلمان العودة أو زيارته باعتباره من أهل البدع، كونه من مؤيدي الثورات ووضع يده في يد مفتي سلطنة عمان الشيخ “الخليلي الجهمي”.

وبحسب ما جاء في الفتوى المنشورة على شبكة “الإسلام العتيق” الذي يديره “الريس”، أن “من مسلّمات أهل السنة هجرُ المبتدع ؛ لأنه مبتدع لأي بدعة استوجبت تبديعه …والناظر في صنيعهم يعلم أن الأصل عندهم هو إعمال قواعد التبديع في كل من حُكم عليه بأنه من أهل البدع ، وخارج عن أهل السنة” .