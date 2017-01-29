قال المفكر الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي, إن التطورات الأمريكية والإيرانية السريعة والمتلاحقة يتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي التكاتف وتكوين “خلية أزمة”.

وأضاف النفيسي في تغريدة رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..” تولي ترامب والغياب المفاجئ لرفسنجاني واحتمال اغتياله” والإضطراب الأوروبي يتطلب اتخاذ خطوة سريعة في هذا الاتجاه من قبل مجلس التعاون الخليجي”.

التطورات الأمريكيه والإيرانية السريعه والمتلاحقة ( تولي ترمب والغياب المفاجئ لرفسنجاني واحتمال إغتياله) والإضطراب الأوروبي يتطلب إتخاذ خطوه — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 29, 2017

وتابع النفيسي في تغريدته ” على دول مجلس التعاون الخليجي تكوين ( خلية أزمه) للمتابعة لتطويق المفاجآت التي قد تتمخض عن هذا الوضع الأميبي الذي لا يثبت على ( شكل ) .