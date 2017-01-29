قال المفكر الكويتي الدكتور , إن التطورات الأمريكية والإيرانية السريعة والمتلاحقة يتطلب من دول التكاتف وتكوين “خلية أزمة”.

 

وأضاف النفيسي في تغريدة رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..” تولي والغياب المفاجئ لرفسنجاني واحتمال اغتياله” والإضطراب الأوروبي يتطلب اتخاذ خطوة سريعة في هذا الاتجاه من قبل مجلس التعاون الخليجي”.

وتابع النفيسي في تغريدته ” على دول مجلس التعاون الخليجي تكوين ( خلية أزمه) للمتابعة لتطويق المفاجآت التي قد تتمخض عن هذا الوضع الأميبي الذي لا يثبت على ( شكل ) .