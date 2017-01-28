نشر موقع “مترو” البريطاني، مجموعةً من الحقائق والأسرار، الواجب التعرّف عليها عن ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وهي على النحو الآتي:

21 أسبوع من التدريب المكثف: يخوض كل وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، برنامجاً تدريبياً مكثفاً تكون مدته 21 أسبوعاً، يجري خلالها التعرف على وكلاء آخرين يؤدون نفس المهمة، والأمر هنا أشبه بالمخيم الصيفي باستثناء أنه أصعب من المخيم بكثير.

التدريب يجري في ولاية فرجينيا: يتم إجراء برنامج التدريب الذي يخضع له وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكان يسمى كوانتيكو يقع بولاية فرجينيا.

ألاسكا دافيدسون.. أول عميل من الإناث: تعتبر أول عميل من الإناث وتبلغ من العمر 54 عاما، وعملت جنبا إلى جنب مع امرأتين لمدة عامين، ثم أجبرت على ترك دورها.

لا يمكنه الاحتفاظ بأي أسرار: وفقاً لما ترجمته “وطن” عن الموقع البريطانيّ فإنّ جميع العملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تدريبهم بشكل مكثف ويتعرضون للاستجواب والتحقيق، وأي شخص منهم لا يمكنه الاحتفاظ بأي سر.

يخضعون لتحريات مكثفة: يخضع عملاء مكتب التحقيقات إلى تحريات واسعة ومعلومات يتم جمعها عنهم، بحيث يتم التأكد من خلال فحص سيرتهم بشكل دقيق أنهم لا يشكلون أي خطر.

يتعلمون كيفية السيطرة على جهاز كشف الكذب: يتم تدريب عملاء مكتب التحقيقات أيضا على كيفية السيطرة على جهاز كشف الكذب حال خضوعهم لعمليات استجواب، بحيث يتم الحفاظ على قلب الشخص ومعدل الدم ثابتا تماما أثناء الكذب.

يجب أن تكون مسلح طوال الوقت: لكي تصبح عميلا ناجحا في مكتب التحقيقات الفيدرالي عليك أن تكون مسلحا طوال الوقت، وذلك بدءا من تدريبهم حتى انتهاء عملهم، وفي العادة يكون مسدس خاص.

اختصارات يجب معرفتها: في بعض الأحيان لن تتمكن من الحديث بشكل تفصيلي أو جمل كاملة، بل عليك معرفة بعض الاختصارات التي تستخدمها أثناءالمهام المختلفة.

معرفة الكلمة من أول حرف: بالإضافة إلى أنك تحتاج إلى معرفة بعض الاختصارات فإنك تحتاج إلى أن تكون جيد في فهم الكلمات من الحرف الأول وهو ما يتطلب ذكاءً قويا.

التدريب على الاستجواب وإطلاق النار: هناك أيضا جانب أكاديمي يتم دراسته خلال فترة التدريب مثل العلوم السلوكية، والقانون الأساسي، وكيفية إجراء التحقيقات السيبرانية، والكثير من الأشياء الأخرى المثيرة مثل إطلاق النار.

تجهيز العملاء على الواقع الافتراضي: يتدرب وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على محاكاة الواقع الافتراضي، بحيث يتم الزج بهم في بيئة العمل والتكيف معها.

اللياقة الرياضية والطبية: لتصبح عميلا في مكتب التحقيقات الفيدرالي يجب أن تكون لائقا، وتتعرض للقيام بالكثير من تمارين الضغط، كما أنه من المهم بالنسبة للعملاء أن يتمتعوا باللياقة بما يكفي لتجنب خطر وملاحقة الأشخاص الذين يحتاجون لالتقاط الصور، لذلك كل عميل يحتاج إلى أن يكون في أفضل حالة بدنية ممكنة.

التوتر الجنسي: يتعرض عملاء مكتب التحقيقات إلى اختبارات حول السيطرة على الكثير من التوترات الجنسية عبر التدريب على بعض الأشياء المثيرة.

لا يخاطرون بحياتهم: بعيدا عن تخيلات حدوث انفجارات وإطلاق الرصاص والقيام بأعمال مخيفة لحماية الشعب، فالواقع يختلف عن ذلك تماما لأنهم لا يخاطرون بحياتهم.

حرية الاختيار متروكة لمكتب التحقيقات: يتم اختيار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من بين آلاف المتقدمين، من خلال اختبار وتقييم استعدادهم ومهاراتهم الخاصة في الاستجواب والتحقيق.