شاركت الفنانة العراقية المثيرة للجدل مريم حسين، جمهورها نبأ عبر صفحتها الشخصية بموقع “سناب شات”، كشفت فيه عن اسم الطبيب الذي اختارته لتوليدها.

مريم حسين، قالت في الفيديو “إنها قد تختار الطبيب الذي قام بعملية توليد أحد ابناء نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وهو ستيفن”.

وأضافت “أن الشهرة لا تهمّها لكن طريقة كلام الطبيب وخبرته ومستواه هي الأهمّ»، مؤكدة أن سعر الولادة في ميامي يتراوح بين 40 و100 ألف دولار، حسب طريقة الولادة، وحسب الطبيب والمستشفى”.

وعلقت على هذا المبلغ الضخم قائلة: “إن هذا طفلي الأوّل، ولازم يتدلّع أحلى دلع″.