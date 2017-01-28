تمكنت «الخطوط الجوية القطرية» من انتزاع جائزة أفضل خطوط طيران للمسافات الطويلة للعام الخامس على التوالي لعام 2017.

وحصلت «الخطوط القطرية» على الجائزة من قبل واحدة من أهم المؤسسات العالمية في مجال الطيران وهي مؤسسة «بيزنس ترافل»، لتتفوق على كل من الخطوط البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية والخطوط النيبالية.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في فندق جروفنر هاوس بلندن، كما شاركت أكثر من 11 شركة طيران من جميع أنحاء العالم في المسابقة إلى جانب مشاركة المؤسسات السياحية والخدمية والفنادق والمنتجعات السياحية من جميع أنحاء العالم.

واشتملت لجنة تقييم الخطوط مجموعة من أهم المحكمين الدوليين في مجال الطيران والضيافة الدولية، والذين أجمعوا على تميز «الخطوط القطرية» كأفضل خدمات الراحة والضيافة والدقة إلى جانب امتلاكها أفضل شبكة خطوط تربط جميع أنحاء العالم عبر أسطولها الضخم من الطائرات.

من جانبها، ذكرت المديرة الإقليمية للخطوط القطرية للمملكة المتحدة وأيرلندا «مورينا برنزيتي» أنها فخورة بهذه الجائزة كأفضل شركة طيران للرحلات الطويلة، مضيفة: «أن هذه الجائزة توضح مدى التزام الخطوط القطرية بتوفير أفضل الخدمات إلى مسافريها، حيث إن المملكة المتحدة سوق رئيسي حيث نسير 72 رحلة أسبوعيا من الدوحة إليها، كما أننا سعداء بأن الخطوط القطرية واحدة من أهم اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران لمسافات طويلة».

يشار إلى أن «الخطوط الجوية القطرية» فازت بهذه الجائزة منذ عام 2013 وحتى الآن من قبل المؤسسة العالمية، ما يضيف إلى رصيدها العالمي كمنفذ عالمي للطيران وهو بريطانيا.

كما حصلت «الخطوط الجوية القطرية» علي جائزة أفضل خطوط طيران على مستوى العالم للخطوط الطويلة لكل من عام 2013 و2014 و2015 و2016، من قبل جوائز مؤسسة «بيزنيس ترافيل» البريطانية العالمية التي تقيم المسابقة كل عام في العاصمة البريطانية لندن.

كما فازت «الخطوط القطرية» العام قبل الماضي 2015، على 3 جوائز من قبل مؤسسة «سكاي تراكس» البريطانية، الأولى أفضل شركة طيران في العالم وأفضل درجة رجال أعمال في العالم وأفضل شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد «الخطوط الجوية القطرية» واحدة من أسرع شركات الطيران نموا في العالم، حيث تسير اليوم في عامها الـ19 أسطولا حديثا يضم191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

و«الخطوط القطرية» عضو في تحالف «ون ورلد» العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة أفضل تحالف طيران في العالم من «سكاي تراكس» لعام 2015 للعام الثالث على التوالي.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدا، إضافة إلى 14 ألف و250 رحلة يوميا.