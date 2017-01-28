بينما تغرق بلدانٌ عربية في الفقر وأخرى انهكتها الحروب والدمار، يُنفقُ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ملايينه، على طائرة خاصة صممت له. وفق ما نشر موقع “ديلي ستار” البريطاني

ويستعرض فيديو نشره “ديلي ستار”، الطائرة من الداخل حيث يمكن رؤية الأثاث الفاخر والمقاعد الجلدية الكبيرة، إضافة إلى صالة مشاهدة الأفلام.

كما تحتوي الطائرة أيضا على غرفة نوم مريحة وحمامات وغرفة اجتماعات صغيرة.

واشار الموقع إلى “بن زايد” يملك ثورة تصل إلى ١٨ مليار دولار وقد طارت الطائرة إلى نيودلهي للاحتفال بيوم الاستقلال.