انتقمت شابّة في الهند، من حبيبها بطريقةٍ بشعةٍ ولا تُعقل، بعد أن اكتشفت أنه كان متزوجاً من أخرى، بعد أن دامت علاقتهما حوالي 4 سنوات.

ووفقاً لموقع “ميرور” البريطانيّ، فقد خدعت الشابة حبيبها، البالغ من العمر (23 عاماً)، وطلبت منه أن يأتي الى منزلها من أجل مفاجأ، وعندما وصل، قامت بعصب عينيه من ثمّ أقدمت على فعلتها، قبل أن تلوذ بالفرار في الشارع.

والصّادم في الحادثة، أن الشاب زعم أنه هو من اقدم على هذه الفعلة.

وبعد أن استطاع من العودة الى منزله، هرع والديه المصدومين بنقله الى المستشفى عندما وجدوه يتلوى من الألم في غرفة نومه.