في السنة الصينية الجديدة، هناك عدة تقاليد يحرص على تأديتها الناس في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون لكل شخص منهم طريقته في الاحتفال بهذا اليوم.

وبحسب موقع “مترو” البريطاني، فإنكَ إنْ كُنتَ ترغب في تجنب سوء الحظ، فهناك بعض الأشياء التي لا يجب عليك القيام بها في في احتفال رأس السنة الصينية الموافق ميلادياً يوم الـ28 يناير الجاري، أبرزها مايلي:

1.لا تقص شعرك: رغم أن قص الشعر وتسويته عملية قد يظن البعض أنها تحسن من المظهر العام، إلا أن قص شعرك في هذا اليوم يعني أنك تقطع حياتك، لذا يمكنك تأجيل هذه العملية لما بعد يوم الاحتفال.

2.لا للتنظيف والغسيل: إذا كنت تمتلك منزلا يدعو للفخر، تأكد من أنك لا تحتاج إلى تنظيفة في ليلة رأس السنة الجديدة الصينية، وبالمثل إذا كنت تفعل أي شيء مثل غسيل الملابس أو الشعر على سبيل المثال فإنك تجرف حظك.

3.الهدايا غير لائقة: الورقات المغلفة التي تشمل على بعض المال تعتبر دائما موضع تقدير، لكن في السنة الصينية الجديدة تعتبر بعض الهدايا محرمة.

4.الرقم 4 سيء الحظ: في كل ثقافة هناك أعداد سيئة الحظ وأخرى جيدة، وغالبا ما تكون الأرقام الزوجية جالبة للحظ، ولكن في الصين يعتبر رقم 4 سيء الحظ وقد يعرضك للموت.

5.اختر لوناً مناسباً: الحصول على الألوان الخاصة بك على نحو خاطئ قد يعرضك للخطر، ووفقاً لما ترجمت “وطن” عن الموقع البريطانيّ، فيعتبر اللون الأحمر ميمونا للغاية وينبغي أن يكون متواجدا في كل جزء من المنزل، ويفضل أن يكون في ملابس الشخص أيضا، بينما الأبيض والأسود يعتبران من ألوان الجنازات وبالتالي يجب تجنب ارتدائهما.

6.لا تتناول الأطعمة الخطأ: لا توجد في الواقع أي أطعمة غير محظوظ عالميا، ولكن في الصين الواقع يختلف وقد تندم إذا لم تراعي الكثير من الاعتبارات، ويعتبر البعض تناول طعام الكونج في الصباح يدل على الفقر، لذا يجب أن تتناول الأرز الأبيض الرقيق، ويقول آخرون يجب أن تكون وجبة الفطار نباتية.

7.تناول السمك: الأسماك واحدة من المواد الغذائية المفضلة على مأدبة السنة الصينية الجديدة كما أنها تعتبر من الأغذية المحظوظة، ويتم تقديمها بشكل يومي في الكثير من المطاعم، ولكن عليك عندما تأكله ألا تقلبه على الجانب الآخر لتناول اللحم به.

8.قضاء ليلة هادئة: مثل عيد الميلاد فهذا الوقت مناسبا للعائلة، يجب أن يجتمع كل الأفراد معا لقضاء وقت ما قبل بداية السنة الصينية الجديدة، ومظاهر الترفيه تختلف من أسرة إلى أخرى.