علّق نائب رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الدولية، الدكتور ، على توجهات ، لمنع دخول مواطني ٦دول عربية .

 

وكتب “البرادعي” على حسابه في “تويتر”: “مقترحات ترمب بشأن منع دخول مواطني ٦دول عربية أمريكا وإحياء برنامج التعذيب بالوكالة:هل سيكون هناك رد فعل عربي يشعرنا أن لدينا شيء من الكرامة”.

ويبدو أن يتجه إلى تعليق منح إلى مواطني سبع من بينها لمدة 30 يوما.

 

وقال الرئيس الأميركي لمحطة “أيه بي سي نيوز” التلفزيونية الأربعاء إن خطته لا تشكل “حظراً على ” بل تستهدف دولاً “تشهد أعمالا إرهابية على نطاق واسع”.

 

وتشمل تلك الدول كلاً من “العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن”.