علّق نائب رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الدولية، الدكتور محمد البرادعي، على توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنع دخول مواطني ٦دول عربية أمريكا.

وكتب “البرادعي” على حسابه في “تويتر”: “مقترحات ترمب بشأن منع دخول مواطني ٦دول عربية أمريكا وإحياء برنامج التعذيب بالوكالة:هل سيكون هناك رد فعل عربي يشعرنا أن لدينا شيء من الكرامة”.

ويبدو أن ترامب يتجه إلى تعليق منح تأشيرات دخول إلى مواطني سبع دول مسلمة من بينها إيران لمدة 30 يوما.

وقال الرئيس الأميركي لمحطة “أيه بي سي نيوز” التلفزيونية الأربعاء إن خطته لا تشكل “حظراً على المسلمين” بل تستهدف دولاً “تشهد أعمالا إرهابية على نطاق واسع”.

وتشمل تلك الدول كلاً من “العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن”.