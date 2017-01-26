قالت صحيفة “الديار” اللبنانية إن السلطات في إمارة دبي أوقف رئيس تحرير الجريدة شارل أيوب، يوم الأربعاء (25 يناير/كانون الثاني).

الى ذلك، استنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون، في بيان “توقيف شارل أيوب “.

وقال عون في بيانه إنه بدأ اتصالاته للأفراج الفوري عن أيوب، معتبرا ان “صحافيا حرا ومستقلا لا يجوز أن يعامل هكذا معاملة”، وقال: “سأدعو مجلس النقابة الى جلسة استثنائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأضاف البيان ان ابنة ايوب غير موقوفة وهي تتابع موضوع توقيف والدها مع المراجع المختصة في دبي.

ولم تعلق الإمارات على ما قالته الصحيفة، كما لم تشر الصحيفة إلى سبب إيقاف رئيس تحريرها.

وعادةً ما تعلق صحيفة الديار على الأوضاع في الإمارات، وسبق أن نشرت عدة تقارير أبان طرد السلطات الإماراتية لـ”لبنانيين” يعملون في البلاد بحجة مكافحة الإرهاب.