كشفت المطربة المصرية “شاهيناز” في أول لقاء تلفزيوني لها بعد خلعها الحجاب، حقيقة ما تم تداوله حول إرسالها رسالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، إبان فترة حكمه تطالبه فيها بالقصاص والقضاء على رؤس الفساد.

وقالت “شاهيناز” خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع عبر قناة “دريم” الفضائية، إنه لم ترسل أي رسالات للرئيس المعزول مرسي، لافته إلى أنه من غير المعقول أن يتم إلقاء اللوم عليها لإرسالها رسالة إلي رئيس الجمهورية آنذاك.

وأشارت إلى أن الرسالة كانت عبر صفحتها علي “فيسبوك” عقب عملية إرهابية استهدفت مواطنين مصريين وكان هدفها المطالبة بالقصاص لدماء زكية، مؤكدة أن الدم المصري لا يجب أن يسيل بتلك الطريقة.