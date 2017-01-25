قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق للشؤون الخارجية، إن ثورة الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2011 ستبقى فخرا لكل مصري حر، وذلك في تغريدة له عشية الذكرى السادسة للثورة.

وغرد البرادعي على صفحته الرسمية بتويتر قائلا: ستبقى الثورة فخر وشعلة مضيئة لكل مصري حر.

واضاف: ثورتكم يا شباب محفورة في الوجدان… ستنتصرون مهما طال الزمن لأنكم أنتم المستقبل.. لساها ثورة يناير”.

ستبقى الثورة فخر وشعلة مضئية لكل مصرى حر. ثورتكم ياشباب محفورة فى الوجدان . ستنتصرون مهما طال الزمن لأنكم أنتم المستقبل #لساها_ثورة_يناير — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 24, 2017

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد اثارت حوارا شاملا لتقييم ما أنجز بعد هذه الثورة التي اسقطت نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك