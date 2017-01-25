شنَّ الإعلامي السعودي، مساعد بن حمد الكثيري، هجوما عنيفا على الليبراليين العرب، متهما إياهم بالعداء للإسلام أكثر من أعدائه من الديانات الاخرى المختلفة.

وقال “الكثيري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #حقيقة المتلبرلون العرب فاقوا في عدائهم للإسلام الأعداء من الملل الأخرى!”.

#حقيقة

المتلبرلون العرب فاقوا في عدائهم للإسلام الأعداء من الملل الأخرى! — مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) January 24, 2017

يشار إلى أن الكثير من الكتاب الليبراليين في السعودية يشنون يوميا في مقالاتهم هجوما عنيفا على الإسلاميين مؤيدين جميع الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، لا سيما ما تضمنه خطابه حول عزمة التصدي لما وصفه “الإسلام المتطرف”.