شنَّ الإعلامي السعودي، مساعد بن حمد الكثيري، هجوما عنيفا على ، متهما إياهم بالعداء للإسلام أكثر من أعدائه من الاخرى المختلفة.

 

وقال “الكثيري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #حقيقة المتلبرلون فاقوا في عدائهم للإسلام الأعداء من الملل الأخرى!”.

 

 

يشار إلى أن الكثير من الكتاب الليبراليين في يشنون يوميا في مقالاتهم هجوما عنيفا على مؤيدين جميع الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الجديد ، لا سيما ما تضمنه خطابه حول عزمة التصدي لما وصفه “الإسلام المتطرف”.