شنَّ الكاتب الصحفي السعودي، خالد العلكمي هجوما شديدا على رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني، بعد مهاجمته وشتمه لدول على إثر استجداء قاضي القضاة السابق الشيخ لدول الخليج لمساعدة ، واصفا “الصفدي” بالقرد.

 

وقال “العلكمي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” النائب الأردني #الصفدى_يشتم_دول_الخليج باذن ستتحقق امنيتك وتاكل .. لكن هيّن، يجيبك يا قرد”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” يكرم أهلنا الشرفاء في الأردن عن هذا الذَنَب”.