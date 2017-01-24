شنَّ الكاتب الصحفي السعودي، خالد العلكمي هجوما شديدا على رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني، أحمد الصفدي بعد مهاجمته وشتمه لدول الخليج على إثر استجداء قاضي القضاة السابق الشيخ أحمد هليل لدول الخليج لمساعدة الأردن، واصفا “الصفدي” بالقرد.

وقال “العلكمي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” النائب الأردني #الصفدى_يشتم_دول_الخليج باذن الله ستتحقق امنيتك وتاكل تراب.. لكن هيّن، يجيبك الموز يا قرد”.

النائب الأردني #الصفدى_يشتم_دول_الخليج

باذن الله ستتحقق امنيتك وتاكل تراب..

لكن هيّن، يجيبك الموز يا قرد pic.twitter.com/JU6uvKKBMZ — خالد العلكمي (@AlkamiK) January 24, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” يكرم أهلنا الشرفاء في الأردن عن هذا الذَنَب”.