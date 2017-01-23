اعترفت الفنانة الأردنية ميس حمدان، بتعرضها للتحرش الجنسي أكثر من مرة، أثناء سيرها في الشارع، ومن قبل أحد المدرّسين.

وقالت في تصريحات متلفزة: “اكتشفت أن كثيرًا من صديقاتي، قُلن لي إنهن تعرّضن للتحرش، سواء من أقاربهن أو المدرّسين، أو السائقين، أو أثناء سيرهن في الشارع، لذلك أصبح من المستحيل السكوت على انتشار هذه الظاهرة”.

ووجهت الفنانة الشابة، رسالة إلى الآباء والأمهات، قائلة: “نبّهوا بناتكم أثناء صغرهن، إلى ضرورة ألا يقترب منهن أحد، وإذا حاول شخص ما لمسهن فليعملن المطلوب، وللأسف لم نكن نملك الوعي الكافي في طفولتنا”.