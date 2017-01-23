تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لشبح يخرج من مصباح خاص بالشموع بأحد الفنادق في مدينة ويلتشاير البريطانية، ويثير الرعب بين المتواجدين.

وتقول البريطانية سيلينا رايت (45 عاماً) إنها فوجئت بباب أحد المصابيح الخاصة بالشموع يفتح دون أن يمسه ويضيء فجأة بمطعم فندق أنروباس.

وأضافت سلينا معلقة على الحادث “سمعنا صوتاً قوياً صدر من المصباح، وعندما فتح باب المصباح هرعنا لنتفصح ما حدث ، شعرنا بالدهشة وبدأنا نتساءل عن هذه الظاهرة فيما بيننا”.

ووفقا لـ”صحيفة ديلي ستار البريطانية” يعود تاريخ فندق أونروباس للقرن السابع عشر، وتدور حوله شائعات بوجود أرواح تسكنه وخاصة بأنه يحتوي على العديد من الأنفاق تحته.