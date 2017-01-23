أوقفت الجهات الأمنية المختصة في تونس، 4 أشخاص في مدينة “السرس” التابعة لولاية “الكاف”، بتهمة اغتصابهم فتاة قاصر تبلغ من العمر (16 عاماً).

وبينت “هدى العيودي”، مندوبة حماية الطفولة في الكاف، أنه يجري التحقيق في القضية بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية بالكاف.

وقالت “العيودي”، إن المتهمين الأربعة عبروا عن رغبتهم في الزواج من الضحية.موضحةً أنه لا يوجد حتى الآن مُعطىً رسمي حول هذه المسألة.

وأوضحت في تصريحاتٍ لإذاعةٍ محليّة، أنّ طلب الأشخاص المتهمين في القضية الزواج من الضحية، هو محاولة للتملّص من جريمة الاعتداء الجنسيّ التي ارتكبوها، كما انه لا يخدم مصلحة الطفلة ضحية الاعتداء.