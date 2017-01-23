شنَّ الأكاديمي والباحث الموريتاني، محمد مختار الشنقيطي، هجوما شديدا على ، واصفا إياه بـ “الأرعن”، وذلك على إثر وصف صحيفة “” الأميركية الرئيس الجديد “” بـ”سيسي ”.

 

وقال “الشنقيطي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لمانشيت “نيويورك تايمز”: ” “# الأميركي”!! (مقال في نيويورك تايمز) — جعل الأرعنُ أمَّ الدنيا مَضْرِب الأمثال في سوء !!”.

 

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت مقالا للناشطة المصرية، منى الطحاوي، يزم الجمعة الماضي يوم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد رئيسا للولايات المتحدة، شبهت فيه “” بالسيسي الامريكاني.