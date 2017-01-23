شنَّ الأكاديمي والباحث الموريتاني، محمد مختار الشنقيطي، هجوما شديدا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بـ “الأرعن”، وذلك على إثر وصف صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الرئيس الجديد “دونالد ترامب” بـ”سيسي أميركا”.

وقال “الشنقيطي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لمانشيت “نيويورك تايمز”: ” “#السيسي الأميركي”!! (مقال في نيويورك تايمز) — جعل الأرعنُ أمَّ الدنيا مَضْرِب الأمثال في سوء القيادة!!”.

"#السيسي الأميركي"!! (مقال في نيويورك تايمز)

— جعل الأرعنُ أمَّ الدنيا مَضْرِب الأمثال في سوء القيادة!! pic.twitter.com/C7fu6VmJjG — محمد مختار الشنقيطي (@mshinqiti) January 22, 2017

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت مقالا للناشطة المصرية، منى الطحاوي، يزم الجمعة الماضي يوم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، شبهت فيه “ترامب” بالسيسي الامريكاني.