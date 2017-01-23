أبدى الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي إنزعاجه من قيام أصدقائه بإرسال رسائل عبر “الواتس اب” له تتضمن أدعية ليوم الجمعة وعذاب القبر وغيرها من هذه الامور.

وقال “المزروعي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” صديقي ممكن عدم ازعاجي في الواتس اب بـ ادعية الجمعه وعذاب القبر وتارك الصلاة وزيارة المريض وترديد واتس لحوم العلماء مسمومه …”.

صديقي ممكن عدم ازعاجي في الواتس اب بـ ادعية الجمعه وعذاب القبر وتارك الصلاة وزيارة المريض وترديد واتس لحوم العلماء مسمومه …#ازعجتني — حمد المزروعي (@uae_3G) January 22, 2017

من جانبهم، شنَّ متابعوا “المزروعي” على تويتر هجوما شرسا على تغريدته كونه دائما ما يتنصل من كل ما له علاقة بالإسلام على الرغم من قوله بأنه مسلم، واصفين إياه بالراقصة.

@uae_3G معك حق ليش يذكرون الراقصه بالحجاب ولا الشرف …يزعجها هذا الكلام …

اضرب اضرب على صدرك وانشد يا علي — الربيعي (@alrube3i) January 22, 2017

@uae_3G يزعجك بايش .. فيروز ولا مديح ترامب ولا تراتيل انجيلية ولا تلمودية .. ام بصور اضخم زجاجة وسكي في الامارات واجمل فتاة روسية للدعارة؟؟ — ابو عبدالله (@aboabdazzam) January 22, 2017

@uae_3G يعرفون أنك يهودي

فيحاولون بشتى السبل هدايتك للإسلام قبل أن تفطس — مُـزاحــــــم (@mozaheem320) January 22, 2017