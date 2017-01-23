أبدى الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي إنزعاجه من قيام أصدقائه بإرسال رسائل عبر “” له تتضمن أدعية ليوم الجمعة وعذاب القبر وغيرها من هذه الامور.

 

وقال “المزروعي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” صديقي ممكن عدم ازعاجي في الواتس اب بـ ادعية الجمعه وعذاب القبر وتارك وزيارة المريض وترديد واتس لحوم مسمومه …”.

 

من جانبهم، شنَّ متابعوا “المزروعي” على تويتر هجوما شرسا على تغريدته كونه دائما ما يتنصل من كل ما له علاقة بالإسلام على الرغم من قوله بأنه ، واصفين إياه بالراقصة.