لم يدر بخلد المذيع الكويتي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، جاسم رجب، أن مقطع فيديو يُظهر قيامه بإحراق ضيفه سوف يعرّضه لهجوم عنيف وصل حد المطالبة بمساءلته قانونيًا.

وأظهر فيديو “رجب” وهو يقوم بتجربة غريبة حينما صب البنزين على أحد ضيوفه فى الاستوديو وقام بإشعال النار فيه، قبل أن يُنقذه فريق العمل باستعمال مطفأة حريق.

وأكد المذيع أن “كافة الاحتياطات قد تم أخذها قبل قيامه بإشعال الحريق في ضيفه حمد مرحبه”.

وأضاف أن الترتيبات اتخذت “بشكل لا يجعله يشعر بشيء، ومنها طلاء جسمه بدهان ضد الحريق واستخدام طفايات الحريق”.