شاركت الفنانة الأميركية “مادونا” في المتظاهرت التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن، رفضاً لتنصيب دونالد ترامب رئيساً، حيث قالت إن فوز ترامب بالانتخابات، أغضبها إلى درجة “أني فكرت جديا بتفجير البيت الأبيض” كما قالت.

وكانت “ملكة البوب” المعروفة بمساندتها لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية، أول من حثت النساء للخروج في مسيرة ضد ترمب بعد يوم من حفل تنصيبه.

كانت مسيرة ضخمة شاركت فيها ضد الرئيس الأميركي الجديد السبت، اعتراضا ممن تظاهروا مثلها على تنصيبه، فوقفت فوق المنصة وقالت: “نعم فكرت بتفجير البيت الأبيض، لكني أعلم أن هذا لن يغير شيئا” وفق تعبيرها، ثم دعت إلى التعامل بالحب مع ما طرأ وأصبح معه ترمب رئيسا للولايات المتحدة.

يشار إلى أن الملايين تظاهروا السبت “في أكثر من 600 مدينة بالعالم” وأهمها “مليونية” في واشنطن، شارك فيها حتى وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، وبرفقته كلبه Ben رفضاً لتولي ترامب منصب الرئاسة الأمريكية.