علق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, قائلاً إن خطابه يحمل الكثير من المعاني وخاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط وإيران والوضع الاقتصادي وأمريكا كذلك.

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات قال إنها تحليل لخطاب ترامب رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. بدأها من نقطة أمريكا أولاً قائلاً ” إن هذا الشعار خطير يحمل روح تحدي مفعمة بالوطنية أما قوله البنية التحتية متهالكة: فيه توبيخ لمن كانوا قبله “.

تحليل خطاب ترامب.

الشعار : امريكا اولا..شعار خطير يحمل روح تحدي مفعمة بالوطنية

البنية التحتية متهالكة: فيه توبيخ لمن كانوا قبله. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 20, 2017

وتابع خلفان في تحليله المتواضع للخطاب قائلاً ” عدم تطرقه لإيران..فيه سر خفي. و عدم ذكره لقضية الشرق الأوسط تعني لا تعنيني. “.

عدم تطرقه لإيران..فيه سر خفي.

عدم ذكره لقضية الشرق الأوسط تعني لا تعنيني. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 20, 2017

أما تلميحاته عن الاقتصاد حسب خلفان فقد يشير إلى أنه ينوي تحقيق نتائج أفضل من اسلافه.

أما تلميحاته عن الاقتصاد فقد يشير إلى أنه ينوي تحقيق نتائج أفضل من اسلافه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 20, 2017

وختم تعليقاته بالقول ” الناس يتوقعون من الرئيس الأمريكي صنع المعجزات ..ترى هم بشر …كم تتوقعون من أوباما…وقبله “.