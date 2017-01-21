علق نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي , قائلاً إن خطابه يحمل الكثير من المعاني وخاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط وإيران والوضع الاقتصادي وأمريكا كذلك.

 

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات قال إنها تحليل لخطاب رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”.. بدأها من نقطة أولاً قائلاً ” إن هذا الشعار خطير يحمل روح تحدي مفعمة بالوطنية أما قوله البنية التحتية متهالكة:  فيه توبيخ لمن كانوا قبله “.

وتابع خلفان في تحليله المتواضع للخطاب قائلاً  ” عدم تطرقه لإيران..فيه سر خفي. و عدم ذكره لقضية تعني لا تعنيني. “.

أما تلميحاته عن الاقتصاد حسب خلفان فقد يشير إلى أنه ينوي تحقيق نتائج أفضل من اسلافه.

وختم تعليقاته بالقول ” الناس يتوقعون من الرئيس الأمريكي صنع المعجزات ..ترى هم بشر …كم تتوقعون من أوباما…وقبله “.

 