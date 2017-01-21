سخرت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي مما تداولته وسائل الإعلام المصرية حول إلقاء الرقابة الإدارية القبض على مستشار في وزارة المالية متلبسا في رشوة بلغت “مليون جنيه”.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” ساخرة: “معقولة ؟؟ أنا كآيات منبهرة بمستوى محاربة الفساد..شيء لا يصدكه عكل على رأي شويكار”، مضيفة بسخرية “مليون جنيه حتة واحدة ؟؟ ايه المبالغ الكبيرة دي ؟”.

وواصلت”عرابي” سخريتها قائلة: ” علينا جميعاً أن نتظاهر بالانبهار وأن نصفق لمحاربة الفساد التي تنجح في كشف اللصوص الصغار وتتغافل عن لصوص المليارات…لأن مليارات الدولارات من اختصاص الدفاس وأبو دقشوم .. مش من اختصاص الرقابة الإدارية”.

وأشارت “عرابي” إلى حادثة الرشوة السابقة التي تم الكشف عنها في أواخر العام الماضي قائلة: “بعد موضوع الرشوة الماضي, قلت أن هذه الاجراءات هي لتلميع (الواد اللي في الرقابة الادارية) وقلت أن مخبول الانقلاب يفكر فعلاً في توريث ابنه وأنه يسير على سيناريو المخلوع حرفياً”، متابعة “قلت وقتها ان صح هذا الافتراض, فسنرى بروزة لدور الرقابة الادارية”

واعتبرت “عرابي” ان حادثة الكشف عن رشوة المليون جنيه، الهدف منها “يفرحوا الناس بشوية (فكة) فساد..ومنها يلمعوا الواد اللي في الرقابة الادارية”، في إشارة إلى نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واختتمت “عرابي” تدوينتها قائلة: “حد بس يقول للواد اللي في الرقابة الادارية ان أبوه ليس فقط قائداً لانقلاب وليس فقط مخبولاً بل هو (حرامي أراري) عتيد في السرق (لهف) مليارات الدولارات من دول الخليج, منها مليارات من آل سعود نظير تسليم تيران وصنافير لسمسار بني صهيون المدعو سلمان”.