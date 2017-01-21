انتقد ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، زيارة نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان لمركز أطفال راشد لذوي الاحتياجات الخاصة في دبي.

ونشر خلفان تغريدات عبر “تويتر” قال فيها: “لسنا بحاجة إلى وجود كيم كارديشان في المراكز الخيرية. المراكز الخيرية يدعى لها الأخيار. والأخيار كثر والحمد لله”.

وقال في تغريدة أخرى رداً على المدير التنفيذي للمركز مريم عثمان: “المعاقون الذين نسأل الله لهم أن يعينهم يا أخت مريم على إعاقتهم ما نجيب لهم كيم كارديشيان.. نجيب لهم ممن لهم أعمال صالحة ودعوات مستجابة، شخصياً حينما أرى شخصية معينة يستدعي لمناسبة ما كيم كارديشيان، أقول اللهم لا تؤاخذنا بما فعل البعض منا”.

يشار إلى أنّ كارداشيان زارت مركز راشد للمعوقين في دبي، وكان في استقبالها مريم عثمان الرئيس التنفيذي للمركز، وعدد من المسؤولين بالمركز، وتم استقبالها بباقات الورود.