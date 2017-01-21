انهال يهود متعصبون على مراقب مرور في شرق لندن بالضرب لأنه سجل مخالفة ليهودي بسبب وقوفه على الخط الأصفر، وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الأشخاص يرتدي بعضهم القلنسوة اليهودية وهم يحيطون بالشرطي الملون ويلقونه أرضاً ويتناوب عدد منهم على تثبيته وضربه بقسوة.

ويمنع قانون السير البريطاني وقوف السيارات فوق الخط الأصفر المزدوج وتوضع إشارة مرور تشير إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يركن سيارته في هذه المنطقة طيلة اليوم أو أنه يمنع الانتظار في أي وقت من الأوقات.

وكان بعض الوزراء في بريطانيا قد طالبوا المجالس البلدية بعدم إصدار مخالفات مادية والاكتفاء بالتحذير الشفوي، وذلك في حملة لهم بعنوان “عالم بلا مخالفات مرور”.