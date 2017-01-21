هاجم ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الداعية الإسلامي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، واصفا إياه بأنه “كوم آخر.”

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة خلفان على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “الاخوان كوم وطارق سويدان كوم آخر.. ما شاء الله عليه ما رأيت قط اخبل منه.. كان طارق سويدان يتوهم انه هو شخصيا الذي قلب الطاولة في الربيع العبري.”

كان طارق سويدان يتوهم انه هو شخصيا الذي قلب الطاولة في الربيع العبري. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 22, 2017

وتابع خلفان قائلا: “وكان يظن أن الحكومات العربية خلاص طارت.. وان البديل هو والاخونجية…خلاص انتهى كل شيء.. سلط الله عليك من مينون!.. بصراحة طارق سويدان فيلم كوميدي.”

وحول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال خلفان: “أردوغان حشد المعارضة ضد الأسد ونفخ فيهم وجمعهم وجيشهم ضده.. والآن نفض يده منهم وقدمهم قرابين لقوات النظام.!! عجبيي.. قلنا له قبل ما تعمله غلط.. أردوغان ذبح المعارضة وشارك بفاعلية في تهجير الشعب وتدمير سوريا.. هذه الحقيقة المرة.. أردوغان ضحية نفخ الأخوان.”

أردوغان حشد المعارضة ضد الأسد ونفخ فيهم وجمعهم وجيشهم ضده.والآن نفض يده منهم وقدمهم قرابين لقوات النظام .!!

عجبي.قلنا له قبل ما تعمله غلط — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 22, 2017