هاجم نائب رئيس شرطة والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الداعية الإسلامي، ، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في ، واصفا إياه بأنه “كوم آخر.”

 

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة خلفان على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “الاخوان كوم وطارق سويدان كوم آخر.. ما شاء الله عليه ما رأيت قط اخبل منه.. كان طارق سويدان يتوهم انه هو شخصيا الذي قلب الطاولة في الربيع العبري.”

وتابع خلفان قائلا: “وكان يظن أن الحكومات العربية خلاص طارت.. وان البديل هو والاخونجية…خلاص انتهى كل شيء.. سلط الله عليك من مينون!.. بصراحة طارق سويدان فيلم كوميدي.”

 

وحول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال خلفان: “أردوغان حشد ضد الأسد ونفخ فيهم وجمعهم وجيشهم ضده.. والآن نفض يده منهم وقدمهم قرابين لقوات النظام.!! عجبيي.. قلنا له قبل ما تعمله غلط.. أردوغان ذبح وشارك بفاعلية في تهجير الشعب وتدمير .. هذه الحقيقة المرة.. أردوغان ضحية نفخ الأخوان.”