رداً لجميل اللاعب المصري محمد أبو تريكة، قدم اللاعب الفلسطيني “جهاد أبورياش” لفتة رائعة، بارتداء قميص لدعم نجم منتخب مصر السابق “محمد أبوتريكة”، مكتوباً عليه: “تعاطفًا مع أبوتريكة” خلال مباراة فريقه “خدمات رفح” أمام الشجاعية، في الدوري الفلسطيني، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وأكد “أبورياش”، في تصريحات صحفية، أنه أقدم على هذه الخطوة، لرد الجميل لـ “أبوتريكة”، الذي سبق وارتدي قميص “تعاطفًا مع غزة”، بعد تسجيله هدفًا في مرمى السودان ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2008.

وأشار إلى أن “أبوتريكة”، شخصية رائعة، ومميزة، والجماهير الفلسطينية تعشقه، ليس فقط بسبب موهبته الرائعة وتاريخه المشرف، ولكن لمواقفه المميزة وخاصة في القضية الفلسطينية.

وتمنى اللاعب الفلسطيني، انتهاء أزمة محمد أبوتريكة، بعد صدور حكم قضائي ضده، بإدراجه ضمن قائمة الإرهابيين في مصر.

يشار إلى أن “أبو تريكة”، يحظى بشعبية جارفة وجماهيرية هائلة في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، حيث تُجمع عليه الشعوب العربية بمختلف توجهاتها السياسية وطوائفها الدينية.