فاجأت العروس التونسية مريم نصري، زوجها والمدعوين إلى حفل زفافها، بمواهبها الاستثنائية في الرقص.

وعلى أنغام أغنيتي Say My Name وSorry لفرقة دستنيز تشايلد الأميركية، رقصت العروس مع صديقاتها بطريقة متناغمة وفائقة الروعة على ألحان الأغنيتين، ما لفت انتباه الحضور وأذهل العريس.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيديو انتشر على الشبكات الاجتماعية، ليحصد اكثر من 16 آلاف مشاهدة على يوتيوب.