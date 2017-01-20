قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، إن دولة الإمارات العربية المتحدة مازالت مسكونة لدرجة الهوس بجماعة الإخوان المسلمين، حيث يشكل صلة الوصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإمارات رجل الأعمال حسين سجواني، رئيس شركة داماك للعقارات في دبي، والتي أبرمت مع ترامب صفقتين لإنشاء منتجعين للجولف في دبي.

ويرى “هيرست” أن “ترامب” قد يمرر مشروع قانون لحظر جماعة الإخوان المسلمين، كان قد رفضته إدارة الرئيس باراك أوباما، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تمارس ضغوطًا على الإدارة الجديدة للموافقة على هذا القانون.

وكان ترامب في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه قد قال إنه تلقى عرضاً بملياري دولار أمريكي في دبي من قبل “رجل مدهش جدا جدا، رجل أعمال عظيم في قطاع الاستثمارات العقارية في الشرق الأوسط.”

ثم قال إنه رفض العرض، ثم قال مرارا وتكرارا إنه لم يكن مضطراً لذلك.

وأضاف أنه بناء على ذلك فإنه ليس صحيحا الزعم بأن ترامب يدخل البيت الأبيض ككم غير معروف، بل إن بطاقاته في الشرق الأوسط قد دمغت مقدما من قبل إسرائيل ومن قبل روسيا ومن قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن قبل مصر – من قبل جميع الأنظمة التي تقاتل في سبيل قمع وإخماد القوى التي على يديها ستنظم الانتخابات الحرة والنزيهة وعلى يديها ستأتي الديمقراطية وستتحقق الشفافية في جميع حكومات الشرق الأوسط.

وأوضح أنه إذا ما وقع ترامب على هذا القانون فإنه بذلك سيدفع بملايين الإسلاميين ممن يشكلون أكبر حزب سياسي له وجود في معظم البلدان العربية إلى حضن القاعدة، وبذلك سيمنح ترامب القاعدة أعظم أعطية كانت تحلم بها.