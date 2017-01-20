تتحسب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لسيناريوهات التصعيد في حال إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقالت صحيفة “هاآرتس”، اليوم الجمعة، إن نتنياهو أصدر تعليمات للشرطة والجيش بضرورة الاستنفار تحسبا لأي تطورات أمنية محتملة في الأراضي الفلسطينية.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أجرى مشاورات مع كبار قادة أجهزته الأمنية بمشاركة وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا يوجد لديها معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كان ترامب سيصدر بيانا بنقل السفارة أو توقيت البيان.

وكان الناطق باسم البيت الأبيض في الإدارة الأمريكية الجديدة، شون سبيسر، إن إعلان الرئيس بشأن نقل السفارة متوقع قريبا.