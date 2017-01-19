هاجم الإعلامي السعودي “وليد الفراج” الإعلامي الكويتي “جعفر الدشتي” بعد تطاول الأخير ووصفه للفراج بالتافه الذي ظهر في برنامج أتفه منه.

وقال الفراج مخاطباً الإعلامي الكويتي في برنامجه “أكشن يا دوري” على قناة أكشن mbc الرياضية :” أنت ما تسوى” مضيفاً أن كل تاريخ جعفر يتمثل في مقطع تكلم فيه عني بسوء وهو أهم ما ظهر له في الوسط الإعلامي الخليجي، واستدرك الفراج بنبرة استهزاء:” أنا لو كنت مكانك أبطل إعلام”.

وتابع: “كل قيمتك فقط في هذا المقطع اللي تحدثت فيه بأسلوب لا يليق إلا بالديوانيات “منخفضة المستوى”–حسب تعبيره- وأردف الإعلامي السعودي:” نحنا عيال ناس ما نقدر نتعامل مع الشاشة بهذا المستوى من الغوغائية”.

وخاطب الفراج الإعلامي الكويتي:” أنت فاكرها قناة في قم” واستغرب الفراج تحويل موضوع رياضي إلى حساسيات بين الدول والشعوب، وأضاف بنبرة تهكم “استح على وجهك إحنا نتكلم في كورة” ووصف مقدم برنامج “أكشن يا دوري” مهاجمه بـ”دشتي صغير” في إشارة إلى عضو البرلمان الكويتي الذي أُسقطت عنه الجنسية منذ أشهر “عبد الحميد الدشتي”.

وكشف الفراج أن جعفر محمد الدشتي ذهب إلى رجل الأعمال الكويتي “منصور حيدر” ليتوسط له عند محطة mbc لتقديم برنامج ورأت لجنة التقييم في المحطة أن الدشتي غير مناسب لأسباب مهنية ففتح النار عليهم وبدأ بمهاجمة صاحب القناة الشيخ “وليد البراهيم” زاعماً أن هي من علّمت الشيخ وليد البراهيم الإعلام وهي من استضافت قنواته لحظة انطلاقها.