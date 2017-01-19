كشفت دراسة حديثة أن الإكثار من شرب القهوة يساعد على مكافحة الأمراض المرتبطة بتقدم العمر، وذلك على عكس الشائع حول مخاطر مادة الكافيين الموجودة في القهوة.

ووجد باحثون في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأميركية أن مادة الكافيين تساعد على محاربة الالتهابات المرتبطة بالإصابة بأمراض أخرى في مرحلة الشيخوخة.

وجمع الباحثون 100 عينة لأشخاص من أعمار مختلفة، ووجدوا أن الأشخاص الذين انخفضت عندهم الالتهابات قالوا إنهم كانوا يتناولون القهوة بشكل منتظم وبكميات كبيرة.

وقال ديفيد فيورمان الباحث المشارك في الدراسة إن تناول القهوة بكثرة يساعد على مكافحة الالتهابات المزمنة.

وأشار الباحث إلى أن الالتهابات عادة ما تكون مرتبطة بأمراض أخرى مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والتوتر والزهايمر وغيرها وتزيد هذه الالتهابات مع تقدم العمر.

لكن تبين نسبة الالتهابات كانت منخفضة عند من أجريت عليهم الدراسة وأجمعوا أنهم كانوا يشربون أكثر من خمسة أكواب من القهوة يوميا.