في إطار التهيئة النفسية التي يمارسها نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي للأوضاع الأكثر سوءا القادمة، خاصة بعد دخول العلاقات المصرية السعودية نفقا مظلما، ناشد وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، الشعب المصري بتحمل الضيق الاقتصادي الذى يعيشه المواطن، مشيرًا إلى أن ذلك الضيق تكلفة الإصلاحات التي تجريها القيادة المصرية، على حد قوله.

وقال “صبحي”، على مأدبة الغداء التي أقامها الخميس، احتفالا بمرور فترة التأهيل لطلاب الكليات العسكرية: “إننا لن نتسول من أحد”.

وقدم “صبحي” الشكر لأسر الطلاب على جهودهم في تربية أبنائهم على هذا النحو، حيث أكدوا استعدادهم لتحمل الصعاب من أجل وطنهم، مداعبا عددا من الطلاب الذين أحاطوا به على المائدة، قائلًا: “أنتم مقاتلو الغد وحماة مصر” قائلا: إن المصريين قادرون على تحمل أي كلفة لكي تنهض مصر مرة أخرى.