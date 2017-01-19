تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور من حساب رجل الأعمال “حسن سامي” – زوج الفنانة داليا البحيري – يتحدث فيه عن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

وقال “سامي” في تدوينة: “مش بحب أبو تريكة ودمه تقيل على قلبي بس قطع لسان اللي يقول عليه إرهابي”.

ودخلت زوجته “داليا البحيري” على التدوينة وكتبت: “إرهابي” .. وردت إحدى صديقاتها قائلة: “كلي عيش يا داليا” .. فأجابت قائلة: “لا حسن ديمقراطي وهيقطع لساني بس”.

وكانت الفنانة داليا البحيري أثارت عاصفة من الجدل بعد هجومها على أبوتريكة و وصفه بـ”الإرهابي” الذي يعبر عن “لؤم الفلاحين”.