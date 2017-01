لجأت نائبة في البرلمان الكيني إلى طريقة خاصة لحث الرجال على التسجيل في لوائح التصويت الانتخابية تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد شهر آب/ أغسطس المقبل.

ودعت النائبة المعارضة ميشي مبوكو كل النساء الكينيات إلى تنفيذ إضراب عن الجنس لتشجيع الرجال على المشاركة في الانتخابات.

وشددت النائبة المتزوجة على ضرورة ألا تسمح أي سيدة مثلها لزوجها بممارسة الحب معها مالم يثبت أنه مسجل على اللوائح الانتخابية من خلال إبراز بطاقة الناخب.

وخاطبت مبوكو نساء بلدها بالقول: “السيدات، إذا كان أزواجكن غير مسجلين على اللوائح الانتخابية، قولوا لهم لا، قولوا لهم سجلوا أنفسكم أولا على اللوائح الانتخابية وبعدها تعالوا لنمارس العلاقة الحميمية”.

وأضافت النائبة التي كانت تتحدث بمناسبة إطلاق عملية تسجيل واسعة: “قولوا للزوج الأمر هكذا، أدعوكن لتبني هذه الاستراتيجية من أجل أن يسجل جميع الرجال أنفسهم في قوائم الناخبين”.

وجاء في هذه التغريدة أن “مبوكو تناشد النساء لاستخدام كل الطرق، لحمل الرجال على التسجيل، بما فيها حرمانهم من حقوقهم الزوجية”.

Mombasa Women Rep. Mishi Mboko urges women to use all means to make husbands register as voters, including denying them conjugal rights

— Peter Mwangangi (@PeteMwangangi) January 15, 2017