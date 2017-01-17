شنَّ الكاتب الصحفي السعودي، عبد الرحمن سعود البلي، هجوما حادا على النظام واعلامه، وذلك على إثر صدور حكم نهائي من قبل محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، موضحا أنه لا يمكن الرهان على دولة مثل مصر جيشها يعيش على المعونات الأمريكية ونظامها مع من يدفع أكثر.

وقال “البلي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” من يراهن على مصر الحالية يخدع نفسه ! جيشها يعيش على المساعدات الأمريكية ونظامها مع من يدفع أكثر ! يا خسارة الرز #تيران_وصنافير_مصريه

من يراهن على مصر الحالية يخدع نفسه ! جيشها يعيش على المساعدات الأمريكية ونظامها مع من يدفع أكثر ! يا خسارة الرز #تيران_وصنافير_مصريه — عبدالرحمن سعود البلي (@AbduIrahmanSaud) January 16, 2017

وأضاف: ” من حق المواطن المصري أن يرى أن الجزيرتين #تيران_وصنافير_مصريه لكن من حقنا أن نسأل لماذا كذب علينا السيسي بإتفاقية غير نافذة ؟”.

من حق المواطن المصري أن يرى أن الجزيرتين#تيران_وصنافير_مصريه لكن من حقنا أن نسأل لماذا كذب علينا السيسي بإتفاقية غير نافذة ؟ — عبدالرحمن سعود البلي (@AbduIrahmanSaud) January 16, 2017

وتابع: ” أم الرشراش (أيلات) أقرب للقضاء المصري من تيران وصنافير ، أقرب أيضا لإعلام الطبلة المصري، أم لأنها إسرائيل لا أحد يجرؤ؟ #تيران_وصنافير_مصريه“.