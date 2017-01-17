شنَّ الكاتب الصحفي السعودي، عبد الرحمن سعود البلي، هجوما حادا على النظام واعلامه، وذلك على إثر صدور حكم نهائي من قبل بمصرية جزيرتي “”، موضحا أنه لا يمكن الرهان على دولة مثل جيشها يعيش على ونظامها مع من يدفع أكثر.

 

وقال “البلي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” من يراهن على مصر الحالية يخدع نفسه ! جيشها يعيش على المساعدات الأمريكية ونظامها مع من يدفع أكثر ! يا خسارة الرز #تيران_وصنافير_مصريه

 

وأضاف: ” من حق أن يرى أن الجزيرتين #تيران_وصنافير_مصريه لكن من حقنا أن نسأل لماذا كذب علينا بإتفاقية غير نافذة ؟”.

 

وتابع: ” (أيلات) أقرب للقضاء المصري من تيران وصنافير ، أقرب أيضا لإعلام الطبلة المصري، أم لأنها لا أحد يجرؤ؟ #تيران_وصنافير_مصريه“.