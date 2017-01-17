قررت لجنة الامتحانات المشرفة على مسابقة تحسين أحوال في ، إلغاء امتحان احد الخطباء بعد ضبطه متلبسا بالغش عن طريق ، الى جانب استبعاده من القاء الخطب في .

 

واصدرت ، قرارا بالغاء امتحان احد الخطباء المتقدمين على مسابقة تحسين الاحوال المادية لخطباء المكافئة بورزارة الاوقاف، التي عقدت بمسجد النور بالعباسية، بعد ضبطه متلبسا بالغش عن طريق الهاتف المحمول وسماعة البلوتوث، رغم التحذيرات الكثيرة من قبل اللجنة المشرفة على المسابقة.

 

وقررت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية المصرية تحرير محضر بالواقعة، وقد قررت اللجنة فيما بعد إلغاء امتحانه، وإلغاء ترخيص القاء الخطب في منابر المساجد.

 