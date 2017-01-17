قررت لجنة الامتحانات المشرفة على مسابقة تحسين أحوال خطباء المنابر في مصر، إلغاء امتحان احد الخطباء بعد ضبطه متلبسا بالغش عن طريق الهاتف المحمول، الى جانب استبعاده من القاء الخطب في المساجد.

واصدرت وزارة الأوقاف المصرية، قرارا بالغاء امتحان احد الخطباء المتقدمين على مسابقة تحسين الاحوال المادية لخطباء المكافئة بورزارة الاوقاف، التي عقدت بمسجد النور بالعباسية، بعد ضبطه متلبسا بالغش عن طريق الهاتف المحمول وسماعة البلوتوث، رغم التحذيرات الكثيرة من قبل اللجنة المشرفة على المسابقة.

وقررت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية المصرية تحرير محضر بالواقعة، وقد قررت اللجنة فيما بعد إلغاء امتحانه، وإلغاء ترخيص القاء الخطب في منابر المساجد.