قال الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، إن الرئيس الأسبق معمر القذافي دعاه إلى الإسلام قائلا: “أنت رجل ممتاز وبدي تكون مسلمًا”.

وأضاف “الجميل” في حواره مع جريدة “الشروق”، المصرية، كان ردي على القذافي في لحظتها “بارك الله.. كلنا أبناء إبراهيم عليه السلام”.

وأشار الجميل إلى أن الحكام العرب عاملوه بشراسة إبان حكمه لمنع لبنان من الانفراد كما حدث في مصر والأردن أثناء تفاوضهم مع إسرائيل، مؤكدًا أن ذلك كان لأغراض شخصية وليس لمصلحة لبنان على حد قوله.

وحول العلاقة المتوترة بين مصر والسعودية قال الجميل.. لابد من مصالحة بين مصر والسعودية، لا شيء يفرق بينهما، ومصيرهما مشترك، وعلى السعودية أن تتفهم واقع مصر وعلى مصر أن تتفهم واقع السعودية، ويكون هناك تفاهم بين الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لخير مصر والسعودية والعرب أجمعين.

وتابع ” لا حل للعرب ولا استقرار ولا سلام فى العالم العربى مادام هناك هذا الخلاف، ومصر والمملكة بمقدورهما أن تلعبا دورا مهما جدا فى حل المشكلات العربية التى نتخبط فيها.