قال موقع “ديبكا” الاستخباريّ إن هناك الكثير من الغموض يحمله الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الذي سيؤدي اليمين الدستورية وسيدخل البيت الأبيض، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يتكشف الغموض ربما في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم عندما تبدأ قوة من القوات الأمريكية والروسية والسورية والأردنية العمل في مدينة تدمر.

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن الغرض من هذا الهجوم المشترك، هو خلق منطقة عسكرية عازلة في شمال ووسط سوريا، خاصة وأن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يسيطرون على مناطق واسعة شرق وجنوب سوريا ووادي الفرات الذي يمتد من سوريا إلى العراق، ليتم إقامة منطقة عسكرية عازلة في شرق سوريا، وتعزيز السيطرة على عاصمة التنظيم في سوريا بالرقة.

وأكدت مصادر عسكرية خاصة بديبكا أنهم لاحظوا أن بعض القوات السورية المتمركزة في منطقة دير الزور في شرق سوريا تركت قواعدها وتحركت شمالا نحو تدمر لفتح هجوم مضاد على المدينة السورية، ويعتبر إنشاء قاعدة تضم قوات روسية وسورية وأمريكية وأردنية هو الحدث الأبرز.

ولفت ديبكا أن ترامب يعتبر روسيا شريكا في مواجهة داعش، قائلا: “روسيا يمكنها أن تساعدنا في مكافحة تنظيم داعش”. ويوم الخميس الماضي تحدث وزير الدفاع الأمريكي الجنرال جيمس ماتيس عن العلاقات مع بوتين قائلاً: “علينا أن ندرك الواقع ومعرفة ما الهدف الروسي، فأنا أدعو لعدم الاشتباك، ولكن علينا أيضا أن ندرك حقيقة الهدف الروسي”.

واعتبر ديبكا أن أول اختبار للتعاون والاشتباك بين جيوش الولايات المتحدة وروسيا في الحرب ضد داعش بالأردن من خلال إنشاء القيادة المركزية، وذكرت مصادر عسكرية أنه وصل إلى العاصمة الأردنية في الأيام الأخيرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات ضباط سوريين، الذين استقروا في غرفة الحرب الروسية الأردنية، ويستعدون لشن هجوم على تدمر.