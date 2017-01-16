أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخليجية، ثامر السبهان، أن المملكة لا تحتاج إلى وساطة مع إيران.

وقال السبهان إن “الرياض لا تحتاج إلى وساطة مع إيران.. وطهران تعلم ما يجب أن تفعله”، مضيفًا “لم يردنا أي شيء يتعلق بوجود رسائل وساطة بين البلدين”.

وتابع “الإيرانيون يعلمون ماذا عليهم أن يعملوا ويفعلوا، إذا أرادوا تحسين العلاقات مع المملكة”، بحسب صحيفة “الحياة” اللندنية.

وكانت صحيفة “الوفاق” الإيرانية نقلت عن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قوله إنه “نقل رسائل شفوية بين الرياض وطهران، في مسعى متواصل لاحتواء الخلاف بين الجانبين”.