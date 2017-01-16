علّق نائب المصرية السابق، ، على رفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والمملكة العربية .

 

وقال “البرادعي” على “تويتر”: “عسى أن نفهم أن الأوطان لاتبنى الا بالعدل وسيادة . آمل أن يكون حكم اليوم بداية صحوة ووقفة مع النفس لتغيير وتقويم المسار. السيادة للشعبط”.

وأضاف: “دروس مستفادة من مشهد اليوم : اتفاق على هدف ، عمل جماعى منظم ، اعتماد على العلم والكفاءة ، إنكار الذات . عندما توجد الارادة نجد الطريق”.

وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن “مصرية مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة”.

 

يذكر أن وافقت رسميا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس عبد الفتاح نص الاتفاقية إلى مجلس النواب.