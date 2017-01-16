علّق نائب رئيس الجمهورية المصرية السابق، محمد البرادعي، على رفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال “البرادعي” على “تويتر”: “عسى أن نفهم أن الأوطان لاتبنى الا بالعدل وسيادة القانون. آمل أن يكون حكم اليوم بداية صحوة ووقفة مع النفس لتغيير وتقويم المسار. السيادة للشعبط”.

عسى أن نفهم أن الأوطان لاتبنى الا بالعدل وسيادة القانون. آمل أن يكون حكم اليوم بداية صحوة ووقفة مع النفس لتغيير وتقويم المسار. السيادة للشعب — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 16, 2017

وأضاف: “دروس مستفادة من مشهد اليوم : اتفاق على هدف ، عمل جماعى منظم ، اعتماد على العلم والكفاءة ، إنكار الذات . عندما توجد الارادة نجد الطريق”.

دروس مستفادة من مشهد اليوم : اتفاق على هدف ، عمل جماعى منظم ، اعتماد على العلم والكفاءة ، إنكار الذات . عندما توجد الارادة نجد الطريق — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 16, 2017

وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن “مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة”.

يذكر أن الحكومة المصرية وافقت رسميا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي نص الاتفاقية إلى مجلس النواب.