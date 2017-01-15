في إشارة إلى المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، مهدي عاكف، قال نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، نظام السيسي، بالإفراج عن كبار السن المرضى، باعتبارها خطوة إنسانية نحو قبول الآخر.

وقال “البرادعي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” قد يكون الإفراج الصحى عن المرضى من كبار السن بدايةً لاستعادة تعاملنامع بَعضُنَا البعض بحد أدنى من الانسانية وخطوة نحو قبول الاخر وبناء وطن.”

قد يكون الإفراج الصحى عن المرضى من كبار السن بدايةً لاستعادة تعاملنامع بَعضُنَا البعض بحد أدنى من الانسانية وخطوة نحو قبول الاخر وبناء وطن. — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 15, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى قائلا: ” ألم يحن الوقت لكافة الأطراف بدلا من الاقتصار على الشيطنة العبثية للآخر أن تبدأ حوارا حول أسس بناء توافق وطنى؟ اذا لم نعد لرشدنا الآن فمتى؟”.

ألم يحن الوقت لكافة الأطراف بدلا من الاقتصار على الشيطنة العبثية للآخر أن تبدأ حوارا حول أسس بناء توافق وطنى؟ اذا لم نعد لرشدنا الآن فمتى ؟ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 15, 2017

يشار إلى ان المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور مهدي عاكف البالغ من العمر 88 عاما يعاني من مرض السرطان مما جعل وضعه الصحي في تراجع مستمر، حيث اضطرت سلطات الانقلاب إلى نقله لأحد المستشفيات مؤخرا.