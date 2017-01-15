في إشارة إلى المرشد العام السابق لجماعة المسلمين، مهدي عاكف، قال نائب السابق، ، نظام ، بالإفراج عن المرضى، باعتبارها خطوة إنسانية نحو قبول الآخر.

 

وقال “البرادعي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” قد يكون الإفراج الصحى عن المرضى من كبار السن بدايةً لاستعادة تعاملنامع بَعضُنَا البعض بحد أدنى من الانسانية وخطوة نحو قبول الاخر وبناء وطن.”

 

وأضاف في تغريدة اخرى قائلا: ” ألم يحن الوقت لكافة الأطراف بدلا من الاقتصار على الشيطنة العبثية للآخر أن تبدأ حوارا حول أسس بناء توافق وطنى؟ اذا لم نعد لرشدنا الآن فمتى؟”.

 

يشار إلى ان المرشد العام السابق لجماعة ، الدكتور مهدي عاكف البالغ من العمر 88 عاما يعاني من مرض مما جعل وضعه الصحي في تراجع مستمر، حيث اضطرت سلطات إلى نقله لأحد مؤخرا.

 

 