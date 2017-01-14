ذكر موقع “سان فرانسيسكو غيت”، أنّ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يتابع عددا محدودا جدا من الحسابات على تويتر محصورة بـ 42 حسابا.

وبما أن معظم تلك الحسابات تعود إلى الفنادق ونوادي الغولف التي يملكها ترامب، يبقى عدد قليل مخصص للأشخاص، وبينهم نجم متقاعد في رياضة الغولف هو غاري بلاير.

وكما هو متوقع يتابع ترامب أفراد عائلته: ابنته إيفانكا وزوجها، ابنته تيفاني، ابنيه دونالد جونيور وإيرك وزوجتيهما أيضا، وزوجته ميلانيا.

وبعد أفراد عائلة ترامب يأتي الأشخاص المقربون منه مثل محاميه مايكل كوهن، ونائبه مايك بينس وكبير موظفي البيت الأبيض في إدارته رينس بريبس، ودان سكافينو مدير قسم وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض.

وتظهر على قائمة ترامب أسماء مسؤولين سابقين في حملته الانتخابية مثل المتحدثة السابقة باسم حملته كاترينا بيرسون، وكوري ليواندوسكي المدير السابق لحملته، والحساب الرسمي لفريق حملته أيضا.

برنامج تلفزيون الواقع “المتدرب” الذي كان يقدمه الرئيس المنتخب سابقا له رصيد أيضا في اهتمامه، إذ يتابع ترامب منتج البرنامج مارك برنيت، إضافة لمشتركة سابقة في برنامج الواقع المتدرب كاترينا كامبنز.

وفي مجال الإعلام يتابع ترامب حساب مقدم البرامج الشهير البريطاني السابق في شبكة CNN بيرس مورغان، إلى جانب ستة حسابات تعود لعاملين في شبكة FOX منهم مقدم البرامج بيلي أورايلي، وحسابين لمقدمي برامج في شبكة MSNBC.

وإلى جانب إعلاميتين محافظتين وممثلة أميركية اسمها روما دوني، يظهر اسم حساب فينس ماكماهون رئيس مجلس إدارة شركة WWE الترفيهية المتخصصة في ألعاب المصارعة.