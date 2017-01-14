تمكن رجال أمن محافظة “حولي” الكويتية، من توقيف طالب كويتي الجنسية أقدم على حرق غرفة مدير مدرسته الثانوية وغرفة السكرتارية، يوم أمس الأول وعاد فجر أمس لاستكمال ما بدأه، مبرراً فعلته بأنه يكره “إدارة المدرسة”.

وأظهرت الكاميرات الجاني وهو يلبس «القناع» ويقوم بجريمته، وتم ضبطه متلبسا بأدوات الجريمة.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان رجال الأمن وبالتعاون والتنسيق المستمر بين مديرية امن محافظة حولي والإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من ضبط المتهم متلبسا بأدوات الجريمة.

وأوضح البيان أن الحريق لم يسفر عن إصابة أحد ولكنه أدى إلى حدوث أضرار مادية، مؤكدا انه تم تسجيل قضية حريق عمد رقم 2/2017 جنايات بيان وتمت إحالة المتهم وأدوات الجريمة إلى جهة الاختصاص.

من جهته، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي د.محمد الفارس انه في مثل هذه القضايا ستكون قرارات الوزارة بفصل الطالب من جميع مدارس التربية حالَ إدانته بشكل رسميّ.



