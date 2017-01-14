اتفق النجمان “جوني ديب وأمبير هيرد” على تسوية الطلاق، وتقسيم الممتلكات المشترك بينهما ليعلنا الانفصال رسمياً.

وكشف موقع “People” المتخصّص بأخبار المشاهير أنّ هيرد ستحتفظ بحصان، والكلبين “بيستول” و”بو” اللذين حاول الثنائي إدخالهما الى أستراليا من دون إجراءات الحجر الصحي.

كما أنّ “هيرد” ستأخذ سيارتين، الأولى من نوع “Range Rover” والثانية من نوع “Ford Mustang” .

أمّا ديب، فسيحتفظ بالعقارات المشتركة في فرنسا، ولوس أنجلس وولاية كنتاكي وجزيرته الخاصة في جزر البهاماس، إضافة الى 42 وسيلة نقل: سفن، وسيارات غولف، ودراجات هوائية وسيارات.

كما سيدفع الممثل الأميركي حوالي 7 مليون دولار لطليقته، التي ستتبرّع بالمبلغ لمؤسسة ACLU لمناهضة العنف المنزلي، ومستشفى في لوس أنجلس، بحسب قرار المحكمة.







