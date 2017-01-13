أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء الجمعة، عن تسليم الطفلة المُعَنّفة “دارين” إلى والدتها في مكة المكرمة.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، أظهر تعذيب الطفلة الرضيعة بوحشيّة من قِبل والدها.

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على والد الرضيعة المتهم بتعنيفها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل مغردًا عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” موجهًا تدوينته للمتعاطفين مع الطفلة دارين وأمها “شكرًا لتفاعلكم..‏ تم بحمد الله -قبل قليل- تسليم ‫الطفلة المُعَنّفة إلى والدتها، وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المُعَنِّف”.



