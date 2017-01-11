تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لاجتماع بين وزير المالية عمر ملحس، وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإن الاجتماع عقد يوم الأحد الماضي، 8 كانون ثاني الحالي ، حيث دار نقاش حاد بين الوزير “ملحس” وأعضاء اللجنة حول كيفية تحصيل ما يقرب من نصف مليار دينار من المواطنين من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2017 .

وأظهر الفيديو أنه ما بين مؤيد لرفع المحروقات والإبقاء على سعر إسطوانة الغاز، أو معارض لرفع الخبز والطحين ورفع إسطوانة الغاز، أو إلغاء إعفاء رسوم تسجيل العقارات والشقق، خرج نائب من اللجنة المالية قائلا للوزير :”بدنا نجيبهن لو بنشلّح المواطن “، قاصدا عجز الميزانية البالغ حوالي نصف مليار دينار.