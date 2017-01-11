تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو  لاجتماع بين عمر ملحس، وأعضاء في .

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإن الاجتماع عقد يوم الأحد الماضي، 8 كانون ثاني الحالي ، حيث دار نقاش حاد بين الوزير “ملحس” وأعضاء اللجنة حول كيفية تحصيل ما يقرب من نصف مليار دينار من من أجل سد عجز للدولة لعام 2017 .

 

وأظهر الفيديو أنه ما بين مؤيد لرفع والإبقاء على سعر ، أو معارض لرفع والطحين ورفع إسطوانة الغاز، أو إلغاء إعفاء رسوم تسجيل والشقق، خرج نائب من اللجنة المالية قائلا للوزير :”بدنا نجيبهن لو بنشلّح المواطن “، قاصدا عجز الميزانية البالغ حوالي نصف مليار دينار.