شنَّ الكاتب والمحلل السياسي العماني، مصطفى الشاعر، هجوما حادا على وكالة “رويترز” للأنباء ومن وصفهم “المطبلين” الخليجيين، مؤكدا على أن سلطنة عمان لا تساوم على سيادتها، وذلك على إثر الأنباء التي تم تداولها نقلا عن مصادر خليجية حول دخول السلطنة في مفاوضات مع دول الخليج للحصول على وديعة مليارية للحفاظ على قيمة عملتها المحلية.

وقال “الشاعر” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #رويترز_الكاذبة ومن خلفها نعلم من يديرها ولنا تجارب كثيرة معها في المنطقة ، ما يجب ان يفهمه المطبلين للاكذيب ان #عمان لا تساوم على سيادتها”.

#رويترز_الكاذبة ومن خلفها نعلم من يديرها ولنا تجارب كثيرة معها في المنطقة ، ما يجب ان يفهمه المطبلين للاكذيب ان #عمان لا تساوم على سيادتها. — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) January 10, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مهاجما مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبدالله، على إثر تصريحه حول المفاوضات الخليجية العمانية قائلا: ” العمانيون سيكونون مستعدون امام مواجهة كل الصعوبات والاجرائات التقشفيه رغم قسوتها الا انهم لن يرتضو على انفسهم “المنه” من بعض هولاء المتربصين”.