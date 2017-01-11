شنَّ الكاتب والمحلل السياسي العماني، مصطفى الشاعر، هجوما حادا على وكالة “رويترز” للأنباء ومن وصفهم “المطبلين” ، مؤكدا على أن لا تساوم على سيادتها، وذلك على إثر الأنباء التي تم تداولها نقلا عن مصادر خليجية حول دخول السلطنة في مفاوضات مع للحصول على وديعة مليارية للحفاظ على قيمة عملتها المحلية.

 

وقال “الشاعر” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #رويترز_الكاذبة ومن خلفها نعلم من يديرها ولنا تجارب كثيرة معها في المنطقة ، ما يجب ان يفهمه المطبلين للاكذيب ان #عمان لا تساوم على سيادتها”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مهاجما مستشار ولي عهد ، عبد الخالق عبدالله، على إثر تصريحه حول الخليجية العمانية قائلا: ” سيكونون مستعدون امام مواجهة كل والاجرائات التقشفيه رغم قسوتها الا انهم لن يرتضو على انفسهم “المنه” من بعض هولاء المتربصين”.